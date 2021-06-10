شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يزور جامعة نوفا البرتغالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخميس بزيارة جامعة نوفا دى لشبونة البرتغالية Nova de Lisbona (UNL)، وكان في استقبال الوزير كل من رئيس الجامعة João Saagua، ونائبه، وعمداء كليات إدارة الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا، وإدارة المعلومات.

يأتي ذلك على هامش زيارته للبرتغال للمشاركة في فعاليات منتدى الفضاء الأوروبي الأفريقي رفيع المستوى لرصد الأرض، والذى يعقد خلال الفترة من ١٠- ١١ يونيو الجارى بالعاصمة البرتغالية لشبونة،

وخلال فعاليات الزيارة استمع الوزير لعرض تفصيلي حول نشأة الجامعة، والتخصصات العلمية التي تحتويها، والمناهج الدراسية التي تقدمها، فضلاً عن التعرف على البرامج الدراسية المتخصصة سواء في مجالات الدراسات العليا أو التعليم التنفيذي، حيث ناقش الوزير مع الجانب البرتغالي سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين كل من جامعة نوفا والجامعات المصرية حديثة النشأة كجامعة العلمين الأهلية.

وفي إطار توجه الدولة المصرية لبناء كوادر علمية قادرة على تعزيز بيئة البحث العلمي، طالب الوزير الجامعة البرتغالية بإمكانية تقديم عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين في مرحلة الدراسات العليا.

كما قام الدكتور خالد عبدالغفار بتفقد منشآت كلية إدارة الأعمال بالجامعة وقاعاتها الدراسية وما تحتويه من معدات وأجهزة تساهم في تقديم خدمة تعليمية متطورة.

وفى ختام الزيارة استعرض ممثلو الجامعة البرتغالية مشروع إنشاء فرع للجامعة في مصر.

حضر فعاليات الزيارة من السفارة المصرية بالبرتغال السفير عادل الألفى السفير المصري بالبرتغال، وخالد هاشم سكرتير أول السفارة، وأحمد شاش سكرتير ثان بالسفارة.