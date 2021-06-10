شكرا لقرائتكم خبر عن قبيلة السواركه تودع البطل الحقيقي لفيلم الممر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودعت قبيلة السواركه المجاهد عوده صلاح أبو منونه، البطل الحقيقي لفيلم الممر، بعد أن وافاه الأجل المحتوم اليوم، بعد صراع مع المرض

وولد الراحل في عام ١٩٤١، والتحق بالقوات المسلحة كمجند، وشارك في حرب اليمن، وبعد فترة تجنيده انضم لمنظمة سيناء العربيه، ليقوم بعدد من العمليات الفدائية والبطوليه، حيث جسد فيلم الممر احدي هذه البطولات

وقد منحه الرئيس السادات نوط الامتياز من الدرجه الاولى تقديرا للبطولات التي قام بها