شكرا لقرائتكم خبر عن حملة في شمال سيناء لمواجهة ختان الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، إنه تحت رعاية اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبناءً على توجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس نظم المجلس اليوم الخميس، تدريب لفرق العمل من رائدات المجلس والمتطوعات وأعضاء لجان الحماية.

وأضاف المجلس في بيان، إنه يأتي ذلك في اطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة، وبمشاركة 50 من الرائدات الريفيات.

وأشار المجلس إلى أنه بهدف نشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالآثار النفسية والصحية السيئة للختان.