شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نخطط لإنتاج ملياري جرعة لقاحات لحماية صناعة الدواجن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي انه تم التوجيه بإنشاء وتطوير خط جديد لانتاج لقاحات الدواجن وزيادة الطاقة الانتاجية من 120 مليون جرعة لقاحات إلى 2 مليار جرعة سنوياً للمساهمة في تلبية إحتياجات قطاع إنتاج الدواجن.

وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية الخميس إنه تم البدء في التشغيل التجريبي نهاية عام 2020. تمهيداً لتشغيله بالطاقة القصوى له وسيكون بأسعار أقل من المستورد مما يسهم في تخفيض التكلفة للمربين ، والنهوض بصناعة الدواجن.

وأوضح الوزير ان الدولة المصرية تعمل علي تطوير صناعة الدواجن من خلال تنفيذ برامج الحماية لها من خلال التوسع في إنتاج اللقاحات البيطرية للدواجن، خاصة أن استثمارات صناعة الدواجن تتجاوز 100 مليار جنيه، وتوفر ملايين من فرص العمل.