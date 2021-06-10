شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق نظام المراقبة الذكية للسيارات على 3 طرق بينها «شبرا - بنها الحر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل انها بدأت في تطبيق منظومة النقل الذكي والمراقبة ITS بإستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات في إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات بهدف رفع مستويات الأمان على شبكة الطرق والحد من الحوادث وتم إسناد المشروع لتحالف مصرى عالمي.

وأضافت في تقرير عن حصاد ٧ سنوات من الانجاز في عهد الرئيس السيسي تم إختيار 6 طرق بإجمالي أطوال 1079 كيلو متر كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكى، ثم المرحلة الثانية بإجمالى 15 طريق بطول 5195 كيلو متر ليصل عدد المحاور والطرق إلى 21 طريق بطول 6274 كيلو.

وأشارت انها بدأت بطرق شبرا- بنها الحر وطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي والطريق الدائرى حول القاهرة الكبري واعتباره أولوية أولي .