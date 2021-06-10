شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من استيلاء مكاتب ومعارض بيع وتأجير السيارات بالغردقة على أرصفة الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعددت شكاوى المواطنين والزائرين لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر من استيلاء أصحاب معارض تاجير وبيع السيارات على الارصفة وأماكن الانتظار مما أعاق حركة المشاة في عدة مناطق وشوارع رئيسية وفرعية سكنية وسياحية وذلك دون أي تدخل أو تحرك من مسؤولي الإشغالات والتعديات بمدينة الغردقة أو شرطة المرافق حيث تكررت صور مخالفات وضع السيارات على الأرصفة لتسد حركة المشاة وتعليقهم بشكل كامل.

وأكد عدد من الاهالي ان هناك شوارع كاملة استولى على أرصدتها أصحاب معارض تاجير وبيع السيارات مثل شارع الشيراتون السياحي وأبونواس والاستاد ومنطقة الماريوت والكوثر وباتا والنصر والمدارس وأن هذه المكاتب المنتشرة في مختلف أنحاء مدينة الغردقة تضع السيارات على الأرصفة طوال ٢٤ ساعة وكان الارصفة ملك لهم.

وأوضح الأهالي في اتصالهم مع «المصري اليوم» أن المكتب يقوم باستئجار معرض لا يتجاوز أمتار قليلة ويستولي على كامل الرصيف ومنطقة الانتظار بالشارع دون أي تحرك من مسؤولي الإشغالات وشرطة المرافق وأن ذلك الصمت على هذه المخالفات جعلها تنتشر في مختلف أحياء المدينة وان عدد من هذه المكاتب يضع حواجز إسمنتية وسلاسل معدنية وخوازيق حديدية وقوالب طوب وكاوتش سيارات وان هذه المخالفات مشهد يتكرر يوميا خلال التجول بشوارع الغردقة وان ذلك يمثل معاناة كبيرة يشعر بها عدد كبير من المواطنين والسائحين في إيجاد مكان للسير على الرصيف.

وطالب الأهالي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتوجيه مسؤولي مدينة الغردقة وحي جنوب وشمال وادارة شرطة المرافق والتعديات بتنظيم حملات موسعة بمختلف أحياء وشوارع مدينة الغردقة للقضاء على ظاهرة استيلاء أصحاب معارض ومكاتب تأجير وبيع السيارات على الارصفة التي من حق المشاة السير عليها بأمان وسهولة والقضاء على ظاهرة أن الأرصفة أصبحت ملك لأصحاب معارض السيارات.

ومن جانبه أكد اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة على أن معارض تأجير السيارات الموجودة بالمدينة معظمها لديها تراخيص.