شكرا لقرائتكم خبر عن ندوه لمستقبل وطن بكفرالشيخ عن المشروعات الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل حزب مستقبل وطن في محافظة كفرالشيخ ندواته في المراكز والمدن لتشجيع الاقبال على المشروعات الصغيرة بالمحافظة لتحقيق التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين حيث اقيمت اليوم الخميس ندوة جديدة بمركز دسوق بعنوان نشر فكر العمل الحر وتشجيع المشروعات الصغيرة للقضاء على البطالة وذلك في اطار الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس اشرف رشادالشريف الامين العام والنائب الاول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى امين الحزب بالمحافظة.

وقال الدكتور على أبوشوشة الامين المساعد ونائب امين الحزب بالمحافظة ان الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبارها بديلا متميزا للوظائف وفى نفس الوقت استثمارا لطاقات الشباب وتوفير حياة كريمة لهم لافتا إلى ان القضاء على البطالة من اولى اولويات الدولة ويتم ذلك من خلال التشجيع على اقامة المشروعات الصغيرة وتوفير القروض المطلوبة بتيسرات هائلة بالاضافة إلى اتاحة الالاف من فرص العمل من خلال المشروعات العملاقة التي تقام في جميع انحاء الجمهورية.

اوضح أبوشوشة إلى التنسيق مستمر بين حزب مستقبل وطن وجهاز المشروعات لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين وبحث أي شكاوى يتم تقديمها من خلال مقرات الحزب والعمل على حلها فورا.

واكد المهندس عادل النجار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وامين الحزب بمركز دسوق ان الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعي لتطوير المجتمع المصرى في شتى مناحي الحياة بالاضافة إلى تشغيل الشباب واتاحة فرص العمل لهم وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين لافتا إلى ان المشروعات الصغيرة تحظى باهتمام كبير من الدولة كونها تساعد على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين دخول اصحاب المشروعات لمواجهة اعباء الحياة مشيرا إلى ان الجهاز يقدم خدمات مالية من خلال القروض وخدمات غير مالية ارشادية كعمل دراسة جدوى للمشروع والتدريب الفنى والادارى وتسويق المنتجات.

شارك في الندوة المهندس خميس عابوه امين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحزب في المحافظة والمحاسب حسين عمر مسؤول الجهاز ومحمودالبيسي الامين المساعد بمركز دسوق وعدد من قيادات واعضاء الحزب بمركز دسوق.

وياتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.