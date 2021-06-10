شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو الغردقة يغلقون خزان مياه حديقة بلافتة مرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يجد مسؤولو مدينة الغردقة حلا أو طريقة لاغلاق خزان مياه حديقة النصب التذكاري المواجهة لديوان محافظة البحر الأحمر، والتي يرتادها العشرات من الاسر والاطفال إلا استخدام لافتة مرورية كانت تشير لمنع الانتظار بالشارع، ما أثار استياء الاهالي لعدم اغلاق خزان مياه ري الحديقة وسط مخاوف من سقوط الاطفال داخل الخزان

ورصدت المصري اليوم بالصور وضع لافتة مرورية لاغلاق فتحة الخزان المليء بالمياه.

وأكد عدد من الاهالي أن الخزان كان مفتوح وبدون غطاء لعدة اسابيع ولم يتحرك احد من مسؤولي مدينة الغردقة لتوفير غطاء بديل للخزان لحماية الاطفال المتواجدين بالحديقة من السقوط فيه.

وعندما تقدم احد الاهالي بشكوي لاغلاق الخزان تم اغلاقه باستخدام لافتة مرورية كانت في الشارع المجاور بدلا من توفير غطاء مناسب لخزان المياه المخصص لري الحديقة.

وأكد مسؤولو مدينة الغردقة انهم لم يتلقوا أي شكاوي بشان الواقعة.