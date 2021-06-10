شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الطفل يحتفل باليوم العالمي للوالدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل جمعية مصر الجديدة،غدا الجمعة، باليوم العالمى للوالدين الذي اقرته منظمة الامم المتحدة عام 2012 ..

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان الاحتفالية التي تنظمها الجمعية في مركز الطفل للحضارة والابداع «متحف الطفل» هي بمثابة تثمين لدور الوالدين في تربية الاطفال بطريقة سليمة وصحيحة توفر لهم حياة هادئة وآمنة ومتوازنة وناجحة .

واكد على ان الآباء هم منارة لحياة الأطفال، يضعون الأساس لهم ويغذونهم ويزودونهم بالمهارات الضرورية طوال الحياة، يحمونهم ويقدمون تضحيات لا حصر لها لضمان نموهم، وهم أيضًا المعلمون الأولون وأصحاب أول تفاعل بشري يتعرض له الطفل.

وأشار حلمى، في اليوم العالمي للوالدين يعبر الابناء عن امتنانهم وحبهم لوالديهم ويقدمون لهم كل عبارات التقدير والوفاء والاحترام .

الدكتور اسامة عبدالوارث مدير مركز الطفل للحضارة والابداع «متحف الطفل»، بين أهمية دور الأسرة باعتبارها مركز القلب في الحياة الاجتماعية والنفسية لتوفير الرعاية ومتطلبات أطفالها وشبابها وتثقيفهم وتعليمهم فنون الحياة الاجتماعية .

مشيرا إلى انه من هذا المنطلق ينظم متحف الطفل اعتبارا من الرابعة من عصر يوم غد الجمعة ولمدة 3 ساعات يوم ترفيهي آسري يشمل عدد من الأنشطة والورش الفنية والألعاب التفاعلية التي يشارك فيها الوالدين أطفالهم، إلى جانب مجموعة من المسابقات الرياضية والأسئلة المعرفية التي يتنافس فيها الأسر المشاركة في الفاعلية، كما يشمل فقره فنية.

مؤكدا على ان الاحتفالية تنظم بحديقة مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه للوقايه من فيروس كورونا المستجد .