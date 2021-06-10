شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة يكشف فوائد كارت الفلاح الذكي وإنجازات الوزارة خلال 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن القطاع الزراعي المصري شهد طفرة في المشروعات المستهدفة خلال الـ7 سنوات الماضية وهذا يعكس اهتمام الدولة بإنشاء بنية معلوماتية تخدم الفلاح وتساعد في بناء قطاع زراعي قادر على مواجهة كافة التحديات.

وأضاف «القرش» في اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي ام سي» اليوم الخميس إن منظومة كارت الفلاح الذكي يخلق قاعدة بيانات محدثة ودقيقة للزراعة في مصر ومن خلاله أصبح كارت مدفوعات يحصل من خلاله على كافة مستحقاته لدى الدولة وينهي كافة إجراءاته من خلال الجمعية الزراعية.

وأشار إلى أن هذا الكارت يوفر للفلاح نفع اكبر ويحقق طفرات في القطاع الزراعي يرتبط بمجموعة أخرى من الخدمات المتعلقة به وتسمح له بتسويق منتجاته، بالإضافة إلى مشروعات البتلو ومراكز تجميع الألبان وزيادة المساحة المزروعة في مصر.

وأوضح أن هناك أيضًا مشروع الريف المصري بزراعة 1.5 مليون فدان وبداية الاهتمام بزراعة الخضر والفاكهة محليا لتحقيق عائد أكبر للفلاح وغيرها من الجهود على الأرض والتي قد تتجاوز تكلفتها الـ39 مليار جنيه وتعود بالنفع على الفلاحين على اعتبار أن هذا القطاع يعمل به أكثر من 15% من المصريين ويحقق دخل قومي بنسبة 15%.