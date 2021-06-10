شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تغذية: علاج مدمن السكريات بتناول الفايبر أو ورق اللوتس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الألياف الطبيعية مهمة جدًا، لأنها تؤدي إلى حالة من الامتلاء داخل المعدة، لكي يشعر الإنسان بالشبع، وبالتالي لا يتناول المزيد من الطعام.

وأضاف «غزالي»، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن مدمن السكريات يعاني من زيادة في حجم الأنسولين ومع عدم الحرق يشعر بالجوع، ولذلك يبحث عن السكريات لخفض الأنسولين، ومن الممكن علاج هذا الأمر من خلال تناول الفايبر أو ورق اللوتس، مشيرا إلى أن هناك 44 كورسا تصلح لكل الحالات.

وتابع: «الشخص الذي يشعر بالجوع ليلاً يكون مدمن سكريات، ولذلك يستيقظ هذا الشخص من النوم لتناول بعض السكريات أو الشوكولاتة، معقبًا:»لو ملقاش حلويات، هياكل سكر، عامل زي المدمن، اللي بيدور على الجرعة بتاعته«.