شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مشروعات بقيمة 4 مليارات جنيه بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أنه تم إنشاء العديد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات على أرض المحافظة بقيمة 4 مليار جنيه، خلال السنوات الماضية.

وأعلن، في بيان، عن اهتمام خاص بمشروعات تنمية وتعمير سيناء من الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان الذي يضع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بسيناء على رأس أولويات الوزارة تمشيا مع استراتيجية الدولة في تنمية سيناء بتوجيهات ورعاية القيادة السياسية، ويتم تنفيذها عن طريق الجهاز المركزى للتعمير برئاسة اللواء مهندس محمود فهمى نصار رئيس الجهاز ممثلا الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء ومدن القناة برئاسة المهندس محسن سعيد ومنطقة تعمير شمال سيناء، وبمتابعة واشراف الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

أشار إلى أن تلك المشروعات أسهمت في تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تنمية القرى والتجمعات البدوية والمناطق النائية.. إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في سيناء، وبما يحسن مستوى المعيشة للأهالى ويوفر احتياجاتهم من الغذاء، وجذب المزيد من الاستثمارات والسكان للعمل والإقامة الدائمة بسيناء وفقا لتوجهات القيادة الساسية .

وأضاف أن منطقة تعمير شمال سيناء تقوم بتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات التنمية العمرانية على مستوى محافظة شمال سيناء.. حيث أقيمت الكثير من المشروعات التي تجاوزت تكلفتها 4 مليارات جنيها منذ عام 2014 حتى الآن، وغيرت وجه سيناء بالكامل