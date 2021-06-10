شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب للرائدات والمتطوعات للتصدي لختان الإناث بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر اليوم الخميس تدريب لفرق العمل من رائدات المجلس والمتطوعات وأعضاء لجان الحماية بمقر مجمع إعلام الغردقة وذلك لوقف ظاهرة الختان والذى يأتى فى إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة بحضور نيرمين ابو سريع مقررة الفرع و هناء جمال الدين محامية مكتب شكاوى فرع المجلس وبمشاركة عدد 37 من الرائدات الريفيات.

و يهدف التدريب إلى نشر الرسائل القانونية لحملة طرق الأبواب المزمع عقدها في الفترة من 12 إلى 14 يونيو 2021 وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالأثار النفسية والصحية للختان.