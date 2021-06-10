شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: مصر تتحرك على كل الاتجاهات في قضية سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مصر تتحرك على كافة الاتجاهات في قضية سد النهضة، بالأمس كانت زيارة وزيري الخارجية والري إلى السودان، وإجراء مباحثات هامة وتنسيق المواقف بين مصر والسودان في هذا الملف الخطير.

وأضاف خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، قال وزير الخارجية السفير سامح شكري أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية الجانب في ملء خزان سد النهضة،

وأكد بكري أن الموقف يؤكد أن مصر لا تتردد ولا تتوقف في أن تبحث بكل السبل تحقيق الخيار السلمي لوجود اتفاق قانوني ملزم حول ملئ وتشغيل السد فمياه نهر النيل بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت .