شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير مساعد قنا تعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لإحلال وتجديد مجمع الصناعات الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق بمجمع الصناعات الصغيرة وانشاء نقطتي إطفاء وإسعاف وكافتيريا لخدمة المجمع والمناطق المجاورة و عمل سور امامي وبوابات دخول وخروج وغرفة حراسة بمنطقة الصالحية التابعة لمدينة قنا والمخصص لها 40 مليون جنيه .وذلك بحضور المهندسة ابتسام صموئيل مدير عام مديرية الاسكان والمرافق بقنا والمحاسب حمدي حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة و علي غريب مدير ادارة التعاون بالمحافظة وممثلين عن مديرية الطرق والنقل وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء .

اجتماع السكرتير العام المساعد بقنا

اجتماع السكرتير العام المساعد بقنا

استعرضت السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع الانتهاء من تنفيذ اعمال احلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي واعمال الكهرباء ، كما تم استعراض خطة عمل رصف الطرق بالمنطقة بالتنسيق مع جهات المرافق وجاري البدء في طرح وانشاء نقطتي إطفاء وإسعاف وكافتيريا لخدمة المجمع والمناطق المجاورة وعمل سور امامي وبوابات دخول وخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع.