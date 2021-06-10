شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بحثي بالجامعة الألمانية بالقاهرة يتوصل لتقنية استخدام سبائك الكالسيوم مغنيسيوم في علاج كسور العظام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد حلول عام 2021 ثورة علمية جديدة في العناية بتضميد الكسور العظمية التي قد تصادف الإنسان، تبناها فريق بحثي بقيادة الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب عميد كلية الهندسة وعلوم المواد بالجامعة الالمانية بالقاهرة بالتعاون مع نظائر لهم بمعهد ابحاث المواد بمركز هلم هولتز بجمهورية المانيا الإتحادية، حيث قاموا اعتباراً من عام 2019 بإجراء مجموعة من التجارب المعملية على عدة سبائك للمغنسيوم حتى تم التوصل عام 2021 إلى إستخدام سبيكة الكالسيوم مغنسيوم في تصنيع المثبتات الداخلية ( الشرائح، المسامير، الأسلاك المعدنية والدبابيس ) المستخدمة في عمليات علاج كسور العظام بدلاً من المثبتات المصنوعة من مادة التيتانيوم والفولاذ غير القابل للصدأ «الأستانلس ستيل.»

وأوضح الدكتور عبدالعزيز إلى إن هناك العديد من الأسباب التي دفعت الفريق للبحث عن بديل لشرائح التيتانيوم والأستانلس ستيل تتعلق بأختلاف وتأثير خواصهما على العظام، حيث يخضع المريض لعمليتين جراحيتين الأولى لتثبيت السبيكة «البراغي» والثانية لنزعها نظرا لكونها ربما تتسبب في نمو أنسجة مضرة حولها أو ظهور بعض الأنواع من الحساسية تصيب المريض، هذا إضافة إلى ارتفاع سعر التيتانيوم.

ولذا فقد أتجه الفريق البحثى لإحلال السبيكة العلاجية السابقة بسبيكة الكالسيوم مغنسيوم بعد إجراء الاختبارات الميكانيكية وقياس مقاومة التأكل في أوساط تماثل المحاليل الموجودة في جسم الإنسان، وأظهرت التجارب المعملية أن هذه السبيكة لها نفس مواصفات العظام حيث تتتميز بنشاطها الكيميائي، الذي يعزز تكوين أنسجة العظام ويسرع من وتيرة بناءها، وتعوز هذه النتيجة إلى ان التكوين الكيميائي للسبيكة من الكالسيوم والمغنسيوم يشبه إلى حد كبير التكوين الكيميائي للعظام وانسجتها ،مما يجعلها مادة مثالية لصناعة الشرائح والمسامير القابلة للذوبان، لأنها مصنوعة من مواد مستقاة من الجسم، كذلك يعرف الكالسيوم بأنه معدن خفيف الوزن يذوب مع مرور الوقت من تلقاء نفسه، ويبقى الهدف الأساسي من الاعتماد على هذه التقنية هو تجنيب المريض الخضوع لجراحة ثانية لإزالتها بعد التئام الكسر، لأنها تذوب تلقائياً.

ونوه عبدالعزيز إلى انه عكف مع فريق العمل على التحكم في عملية ذوبان المثبتات المصنوعة من الكالسيوم مغنسيوم وإبطاء ذوبانها بالحفاظ على قوتها الميكانيكية خلال الفترة اللازمة لأمتثال الشفاء التي تتراوح فيما بين ثلاث إلى ست شهور على الأكثر.