شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح يلتقي أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح صباح اليوم الخميس ، وفد متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية والأستاذ على عبد الحاكم مدير مركز التدريب

وأوضح مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ، أن الزيارة تأتي على هامش البرنامج التدريبي المُعد بهدف تكوين صف ثاني من القيادات التنفيذية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية.

وأشار "الأمير" إلى أن تلك البرامج تهدف لتمكين الكوادر الشابة لتصبح قادرة على صنع السياسات والقرارات في المستقبل، بهدف بناء جيل جديد من الشباب قادر على المساهمة في بناء المجتمع.

وأكد المهندس محمود الأمير ، أن دور مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لا يقتصر على مجرد كونها مؤسسة بحثية، بل يمتد لدورها الفعال في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال المشاركة في مختلف الأنشطة المجتمعية التنموية من الضبعة غرباً حتى السلوم شرقاً .

كما أستعرض " الأمير " أمام أعضاء البرنامج الرئاسي المشروعات التنموية المتعددة التي ينفذها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، .

من جانبه يتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنشطة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، يُمثل أحد أهم منتجات الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي تم إعداده ليصبح قاطرة التقدم من أجل صنع قيادات المستقبل.