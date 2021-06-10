شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يناقش خطة تطوير مستشفى منيا القمح المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ا أحمد البنا عضو مجلس النواب، بمكتبه بديوان عام المديرية ، لمناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفي منيا القمح المركزي، والبرنامج الوظيفي للمبني الجديد للمستشفي، بحضور الدكتور محمد سالم مدير المستشفي، والمهندس علاء حسانين مسئول الشركة المنفذة للمشروع.

ناقش وكيل الوزارة نقل وتوسعة الأقسام الطبية بالمستشفي للمبني الجديد بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية، والتي من المقرر الانتهاء منها في خلال ٦ أشهر، وبلغت التكلفة التقديرية للأعمال الإنشائية للمبني ٣٥ مليون جنيه، والذي يتكون من ٧ أدوار علي مساحة ٧٥٠م٢.

وجه وكيل الوزارة بنقل قسم الأشعة بالمبني الجديد مزود بجهاز رنين مغناطيسي، وعدد ٢ جناح للعنايات المركزة، بالإضافة إلي عيادات خارجية، وقسم علاج طبيعي، وجناح عمليات، وقسم أسنان، وأقسام داخلية، ويصل إجمالي عدد الأسرة بالمبني الجديد ١٠٤ سرير.