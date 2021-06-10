شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تغذية: مرضى السمنة معرضون للإصابة بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن السمنة باب لحوالي 70 مرضا، ومرضى السمنة معرضون للنسيان، وسرطان القولون، والضغط، والسكر، وغمقان في الجلد، مشيرا إلى أن آخر وجبة غذائية يجب أن تكون في الساعة الثامنة مساء والاكتفاء بشرب السوائل أو الزبادي والفواكه.

وأضاف «غزالي»، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة يصل بعضهم لحالة يأس بعد ذهابهم لبعض أطباء التغذية والذين يقومون بتجربة العديد من الوصفات عليهم.

وتابع: «فكرة إعطاء استشاري التغذية المريض كورس رباعي عن طريق منحهم النباتات الطبية الغنية بألياف طبيعية تقلل نسب الكوليسترول والتي تتميز بفقدان وحرق 5 كيلو جرام خلال أسبوع.