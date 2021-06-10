شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة للقضاء على ختان الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومي للمرأة اليوم الخميس الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢١ بمحافظة القاهرة بأحياء الأسمرات، والشرابية، والزاوية، تدريب لفرق العمل من رائدات المجلس والمتطوعات والواعظات والراهبات وأعضاء لجان الحماية، في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبإشراف مها مروان مقرر فرع القاهرة.

المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة للقضاء على ختان الاناث

المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة للقضاء على ختان الاناث

وبتنظيم وحضور دكتورة جيهان رجب مقررمناوب لفرع القاهرة، وتنسيق وحضور ا. هويدا السيد عبدالفتاح عضو المجلس وقام بالتدريب المحامية الدكتورة أمل لطفى، والمحامية صفاء عبدالبديع، والمحامية أميمة أحمد عبدالباقى ،عضوات المجلس من فرع القاهرة وبمشاركة ٥٠ من الرائدات بهدف نشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالأثار النفسية والصحية للختان.

وفي شعر إبريل صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على التعديلات المقدمة من مجلس النواب، بشأن قانون العقوبات الخاص بجريمة ختان الإناث. وحسب التعديل الجديد «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات». كذلك يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون. كما يعاقب بالحبس كل من روّج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.