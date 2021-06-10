شكرا لقرائتكم خبر عن السبت نجوم مسلسل «ولاد ناس» في ضيافة أسرة «واحد من الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في سهرة فنية خاصة في العاشرة مساء السبت المقبل من برنامج واحد من الناس يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي نجوم مسلسل «ولاد ناس» الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان أحمد وفيق، والفناة إيهاب فهمي، والمخرج والمؤلف هاني كمال.

يركز اللقاء على كواليس إنتاج «ولاد ناس» وما إذا كان مستوحى من أحداث حقيقية، وكواليس التصوير وإعداد العمل بدءً من الكتابة.

وعرض «ولاد ناس» في الموسم الرمضاني الماضي، وتدورأحداثه في إطار اجتماعي ويناقش علاقة الآباء بالأبناء.