شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن موعد ومكان انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2021.

وذكرت في منشور على فيس بوك أن معرض الكتاب سيستمر في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021. وأن مكان انعقاده هو مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تابعات: «سننشر التفاصيل بالنسبة لزوار المعرض والحجز الإلكتروني وأماكن دور النشر والمواصلات قريبا».

وفي نوفمبر الماضي قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب تأجيل الدورة الـ 52 لمعرض الكتاب، من يناير حتى 30 يونيو بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ومنذ دورة عام 2019 ومع الاحتفال باليوبيل الذهبى للمعرض الأكبر عربيا وأفريقيا، تم نقل مكان إقامة معرض الكتاب من أرض المعارض في مدينة نصر إلى التجمع الخامس.

ناقشت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الأثنين الماضي، الترتيبات الخاصة بالدورة 52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الذي يقام تحت شعار «فى القراءة حياة»، خلال الفترة من 30 يونيو الجارى حتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، مؤكدة أن مصر تعد الأكثر استيعابًا للناشرين في معارض الكتاب الدولية منذ جائحة فيروس كورونا.

وتابعت الوزيرة، خلال لقاءٍ مع الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإجراءات التنسيقية اللازمة مع كافة الجهات، مشددة على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وتطبيق نظام الحجز الإلكترونى، للتيسير على رواد المعرض، حسب الطاقة الاستيعابية المقررة.

ووجّهت الوزيرة بقبول جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك بالمعرض هذا العام، وثبات أسعار اشتراكهم، بجانب زيادة عدد أيام إقامته عن كل عام ليصل إلى 15 يومًا بدلًا من 12 يومًا، حرصًا على دعم صناعة الكتاب والنشر.

وأصدرت توجيهاتها بإطلاق مبادرة (ثقافتك كتابك) خلال الدورة الحالية للمعرض. إلى ذلك، أعلن رئيس الهيئة العامة للكتاب أن عدد دور النشر تجاوز 700 ناشر مصري وأجنبى، بالإضافة إلى التوكيلات، منوهًا باستخدام تكنولوجيا حديثة للتحكم في عدد الرواد يوميًا.