شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يناقش خطة الامتحانات مع عمداء ووكلاء الكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعا تكميليا مع عمداء ووكلاء الكليات للتأكيد على ما تم مناقشته أمس مع رؤساء الكنترولات ومسؤولي وحدات القياس والتقويم بشأن امتحانات نهاية العام.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة وشدد على أن الزمن المُخصص للامتحان يناسب عدد الأسئلة.

وشدد رئيس الجامعة، على أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، وضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كل مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة .