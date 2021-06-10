شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إعلامية للترويج للصناعات صديقة البيئة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات فريق عمل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومنظمة العمل الدولية ضم المهندس وائل ماجد والدكتور مصطفى حلمى والدكتور وائل جابر، لمناقشة الية تنظيم حملة اعلامية وبرامج تدريبية لتنمية وعى الشباب بالصناعات الصديقة للبيئة التي تعزز أنماط استهلاكية وإنتاجية أكثر استدامة ومحافظة على البيئة، من خلال تقديم سلع وخدمات غير ضارة بها، وذلك بهدف رفع كفاءة الصناعات التقليدية، تقديم حلول جديدة للإنتاج، مثل: استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات إعادة التدوير، وإنتاج الأغذية العضوية. الاهتمام بالتحليل البيئي، والتنبؤ بالآثار البيئية.

أكد مدير عام اعلام القليوبية على أهمية السعي والعمل الجاد لاستعادة النظم البيئية باعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الإنسان وكوكب الأرض وتحويل تلك المحنة التي يمر بها العالم من انتشار فيروس «كوفيد 19» إلى فرصة حقيقة للحفاظ على البيئة والحث على الانضمام إلى ركاب حماية الطبيعة والذي لم يعد رفاهية بل لابد أن يكون جزء أساسي من تفكيرنا وحياتنا اليومية الآن وعلى كافة المستويات لبناء مستقبل متناغم مع الطبيعة يتم إدارته على نحو مستدام لضمان صحة الإنسان.

أضاف رمضان عرفة ان الحملة تستهدف شريحة الشباب الغير عاملين في الحكومة من سن 21 عاما حتى 35 عاما لتأهيلهم وبناء قدراتهم لعمل مشروعات صديقة للبيئة بما يساهم في الحد من البطالة وزيادة الانتاج وحماية البيئة من التلوث