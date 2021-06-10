درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محطات الرصد التابعة للهيئة، سجلت درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس على

محافظة القاهرة بواقع 37 درجة، بينما كانت سرعة الرياح 10 عقدة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن درجة الحرارة وصلت في الإسكندرية إلى 29 درجة، وسرعة الرياح 12 عقدة، ومطروح 26 درجة وسرعة الرياح 12 عقدة، أما بورسعيد سجلت 28 درجة وسرعة الرياح 16 عقدة.

من ناحية أخرى سجلت شرم الشيخ 42 درجة وسرعة الرياح 10 عقدة، والأقصر 43 درجة وسرعة الرياح 7 عقدة، وأسيوط 40 درجة وسرعة الرياح 11 عقدة.

وأضافت الهيئة إنه اعتبارًا من الجمعة 11 يونيو تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه بالنسبة لحالة الطقس ليلًا يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

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