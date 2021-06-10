ميكانيكي وصبيه يشعلان النار في جسديهما بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أضرم ميكانيكي ومساعده النار في جسديهما بالشيخ زايد، اليوم الخميس.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بإشعال شخصين النار في جسديهما بنطاق الحي الثاني دائرة قسم أول الشيخ زايد.

وجه العقيد أحمد نجم مفتش الشيخ زايد بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بقيادة المقدم إسلام سمير وكيل الفرقة تنسيقا مع وحدة المباحث.

معاينة الرائد كريم سمير رئيس المباحث ومعاونيه الرائد أحمد البدري والنقيبين إسلام شوق وطارق حمزاوي توصلت إلى أن صاحب ورشة ميكانيكا يدعى "علاء. ط." 25 سنة ومساعده "بدر. ع." 18 سنة أضرما النيران في جسديهما.

وأسفر الحادث عن إصابة الأول بحروق 90 %، والثاني بحروق تصل نسبتها إلى 35 سنة ونقلا إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.