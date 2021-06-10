شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: اتفقنا مع مصر على عودة سفراء البلدين قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اقتراب أنقرة من الاتفاق مع الجانب المصري على عودة السفراء قريبا.

وأوضح في مقابلة مع قناة «تي آر تي» التركية، عن وقوع تقارب جديد في العلاقات مع مصر، مشيرًا إلى أن المحادثات الجارية بين أنقرة والقاهرة تقدمت بشكل تدريجي، خاصة بعد وصولها إلى مستوى وزراء الخارجية.

وأشار أوغلو إلى أن موعد الاجتماع المرتقب مع نظيره المصري، سامح شكري، لم يتم تحديده بعد.

ولفت إلى أن الاتصالات بين الجانبين تسير بشكل رائع ومتميز حتى هذه اللحظة، مؤكدًا على أن الجهود ستبذل لجعل العلاقات أفضل من ذي قبل.

وتطرق جاويش أوغلو إلى أن التعاون في الملف الليبي يسير بطريقة سليمة، موضحًا أن البلدين ليستا على جانبين منفصلين، بشأن القضية الليبية، لافتًا أن المجال الآخر الذي يمكن للبلدين التعاون فيه هو قضية فلسطين.

وأضاف بقوله «إذا تم تطبيع علاقاتنا مع مصر، فهناك العديد من المجالات والدول التي يمكننا التعاون فيها، وهي مجالات ودول بحاجة لمثل هذا التعاون».

ولم تصدر مصر تأكيدا أو نفيا لهذه التصريحات حتى تاريخ نشر الخبر، في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية التركية حالة من الجمود منذ تدخل تركيا في ليبيا عسكريًا، وهو الأمر الذي أعلنت مصر رفضه مرارًا ودعت المجتمع الدولي للتدخل لمنع الهيمنة التركية على ليبيا.