شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يعود إلى مصر عقب حضوره مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له وذلك عقب حضوره مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية والذى أقيمت فاعلياته بميدان الراية برغدان بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور عدد من الأمراء وكبار العسكريين من ممثلى الدول العربية.

حيث بدأت مراسم الاحتفال بتشريف العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية لأرض الاحتفال، أعقبه تقديم عدد من العروض شملت عرض الموسيقات العسكرية الأردنية والمشاة الصامتة من حرس الشرف، وعرض عناصر القفز بالمظلات حاملى شعار المئوية، ثم إجراءات العرض العسكرى، تلاها تسليم الأوسمة من قبل العاهل الأردنى، واختتمت الاحتفالية بالعرض الجوى للطائرات المقاتلة.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحية وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمملكة الأردنية، ملكاً وحكومة وشعباً، بهذه المناسبة.

يأتى حضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الاحتفال انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين مصر والأردن، واستمراراً لعلاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .