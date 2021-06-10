شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع عدد من المعامل والمراكز الطبية والعيادات الخاصة في حملة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب،ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي لإدارة العلاج الحربقيادة الدكتور بسام رونز،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المراكز والمدن ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها

حيث أسفرت الحملة عن غلق وتشميع العديد من معامل الأشعة والتحاليل والمراكز الطبية ومراكز العلاج الطبيعي والعيادات الخاصة، وتحرير المحاضر لوجود مخالفات تمثلت في إدارة منشآت طبية بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى وفض أختام وغيرها من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعةفي هذا الصدد