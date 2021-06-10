شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : انكسار الموجة الحارة غداً وبدء التحسن التدريجى فى حرارة الجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الموجة الحارة التى استمرت خلال الـ48 ساعة الماضية سوف تنكسر، غداً الجمعة، ليبدأ التحسن التدريجى فى أحوال الجو اعتبارًا من الغد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الجمعة انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غداً الجمعة يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، غداً الجمعة، فجاءت كالتالى: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.