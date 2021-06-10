شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: أسرة مصري توفي في إيطاليا تستحق مكافأة تدفع لمرة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب زوجة المواطن المرحوم «الشحات.م.م» المتوفى بإيطاليا في 3 إبريل 2020 ومساعدتها في معرفة هل لزوجها مستحقات تأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية من عدمه، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار في إلى أنه تم على الفور التواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية «الأنبس»، وبحث الملف التأميني للمواطن المتوفى، وأظهر البحث أن حرم المرحوم ونجليها الأطفال لا يستحقون معاشاً لعدم التزام زوجها المتوفى بسداد الأقساط المطلوبة خصوصا في آخر خمس سنوات.

وأوضح الملحق العمالي، أنه نظرا لأنه المتوفى مؤمن عليه بعد عام 1996 فأسرته تستحق مكافأة تدفع لمرة واحدة.

وقد قام المكتب بناء على توجيهات السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو بالتواصل مع المواطنة «سامية .أ .ح» من محافظة الشرقية زوجة المرحوم «الشحات.م.م» وأرشدها بالمستندات المطلوبة وعمل تفويض وذلك لصرف المكافأة.