شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الثالث للاتحاد الفيدرالي لطلاب الطب بمكتبة مصر العامة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت مكتبة مصر العامة بالأقصر المؤتمر الطبي الثالث للاتحاد الفيدرالي لطلاب الطب في مصر، لمدة يومين، العاشر والحادى عشر من يونيو الجاري، والذي تنظمه الجمعية العلمية لطلاب كلية الطب بقنا، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عباس سلامة، مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، ومركز الأقصر للتراث الحضاري.

ويهدف المؤتمر إلى تزويد الأطباء المصريين المستقبليين بمقدمة شاملة لقضايا الصحة العالمية من خلال المشاركة في مجتمع طلاب الطب الدوليين لتوسيع آفاقهم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتوحيد جميع طلبة الطب في مصر في مبادرات تعليمية تفيد بالإيجاب على مستقبل الأطباء المصريين والصحة في مصر.

ويُعقد المؤتمر العلمي الطبي سنويأ، وتتم دعوة عدد محدد من طلاب الطب من جميع كليات الطب، ويشمل المؤتمر مجموعة من الندوات العلمية يترأسها عدد من المتخصصين في القضايا الطبية المختلفة بكليات الطب في مصر، والندوات خاصة بالتعليم الطبى والصحة النفسية والصحة الإنجابية.