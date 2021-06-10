شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامهم من قبل سعوديين ..براءة 5 مصريين في قضايا اختلاس كيدية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد ما يقرب من 4 سنوات، أسدل الستار وحكم بالبراءة على 5 مصريين، في قضايا اختلاس ثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم بحكم محكمة الاستئناف بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصري بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي، إلى أنه في إطار تعليمات وزير القوى العاملة بضرورة متابعة مستحقات وأحوال العمالة المصرية بالمملكة وتقديم الدعم لهم في جميع مراحل التقاضي.

تقدم للمكتب كل من محمد إبراهيم عبدالفتاح مندور، وإبراهيم إسلام إبراهيم أحمد مغربى، ومحمد إبراهيم عبدالسلام راضي من أبناء قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة- الدقهلية وذلك لإلغاء بلاغ الهروب وإلغاء منع السفر واستكمال إجراءات العودة لمصر، وذلك بعد تأييد الحكم لصالحهم بالبراءة من محكمة الاستئناف بالرياض.

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي: إنه يجري حاليا التنسيق لرفع قضية تعويض لهم، حيث إنهم قضوا من عمرهم ما يقارب الأربع سنوات في قضايا اختلاس، ولكن الحمد لله ظهرت براءتهم وثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم، حيث قضت محكمة استئناف الرياض مؤخرا بتأييد الحكم ببراءة كل من: محمد إبراهيم عبدالفتاح مندور، وإبراهيم إسلام إبراهيم أحمد مغربى، ومحمد إبراهيم عبدالسلام راضي، ومحمد مختار عبدالسلام أحمد، وأحمد عبدالسميع بركة من كل التهم المنسوبة لهم بعد أن وجه لهم صاحب العمل المدعو «ن. ع. ا»، الذي يملك إحدى المؤسسات بالرياض تهمة الاختلاس دون أي دليل مادي يدينهم، بعدما قاموا بتقديم شكوى ضده لمكتب العمل بالرياض نظراً لمرور أربعة أشهر متواصلة دون صرف رواتبهم، واستمرت القضية من 7 فبراير 2017 إلى أن قامت المحكمة بتبرئتهم .

وقام المواطنون الخمسة بتقديم الشكر لوزير القوى العاملة على رعايته المستمرة لأبنائه العاملين المصريين بالخارج، كما قدموا الشكر للقنصل العام على المتابعة المستمرة منذ بداية القضية من خلال المستشار القانوني .