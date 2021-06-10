شكرا لقرائتكم خبر عن جرعة تنشيطية ضد شلل الأطفال بمدينتي الأقصر والبياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت صحة الأقصر، قيام مكاتب الصحة والوحدات الصحية في إدارتي الأقصر والبياضية، بإعطاء جرعة تنشيطية ضد مرض شلل الأطفال، من عمر سبعة أشهر وحتى خمس سنوات.

وناشدت صحة الأقصر الأسر التي لديها أطفال في هذه الرحلة العمرية التوجه إلى أقرب مكتب صحة أو وحدة صحية لأخذ الجرعة التنشيطية .

وأضافت أن هذه الجرعة تتم من خلال فرق متحركه وثابتة، وتتوجه صحه الأقصر إلى جميع الأهالي فى هذه المناطق بوجوب وإلزام تطعيم جميع الأطفال من خلال هذه الحمله، مؤكدة أن الفرق متخذة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.