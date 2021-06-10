شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الخميس، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات «التجويد- العالية- التخصص» لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2020/2021.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 70.38%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1276 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 37.68%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1542 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 43.29%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1439 طالبًا وطالبة.

وتيسيرًا على الطلاب وجَّه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال ‏الرابط التالي: اضغط هنـــــــــا