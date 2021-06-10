شكرا لقرائتكم خبر عن كسر بخط مياه الكريمات يوقف الضخ لمدينتي رأس غارب والغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر حدوث كسر بخط مياه الكريمات بالكيلو 10 طريق غارب- الزعفرانة قطر 1000 مم، ما أدى إلى توقف الضخ لمدينتي رأس غارب والغردقة، بداية من غد الجمعة.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أهالي مدينتي رأس غارب والغردقة ضرورة ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

يُذكر أن الخط نفسه تكرر حدوث كسر به بعدة مناطق خلال الفترة الماضية.