شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الخميس، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، وإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، فضلًا عن المرور على المقاهي والكافتيريات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنّت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية حملة أسفرت جهودها عن إزالة 2 حالة تعدٍّ عبارة عن سور بالدبش الأبيض على مساحة 150 مترًا طوليًا بناحية الوحدة المحلية شهداء بحر البقر، وتم تسليم الأرض إلى الإدارة الزراعية للمحافظة عليها من أي تعديات أخرى، وذلك تأكيدًا لعودة هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالزوامل، بفك شدة خشبية لحجرتين على مساحة 60 مترًا داخل هنجر جمالون، بالمنطقة الصناعية التابعة للوحدة المحلية بالزوامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.