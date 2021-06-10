شكرا لقرائتكم خبر عن 58767 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا بمنافذ التطعيم في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 58767 مواطنا، منهم 11532 شخصًا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي، و10437 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و10611 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

وحصل 7936 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و4746 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و4022 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و2215 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و3609 حالات بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و3659 مواطنا بالوحدة الصحية بمشتهر.

وأوضحت المديرية أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة في أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، انتشار عدد من فرق التطعيم للقاح فيروس كورونا المتحركة المدربة للوصول إلى المواطنين، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحقن الآمن.