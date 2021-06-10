شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية ومكتبات دون ترخيص بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخميس، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكيانات التعليمية، ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية، فضلاً عن التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، مديرية التربية والتعليم، مديرية التضامن الإجتماعي، مأمورية الضرائب العامة، التأمينات الإجتماعية، مركز شرطة الزقازيق .

وأسفرت الحملة عن تشميع ٤ مراكز دروس خصوصية وأكاديميات تدريب تُدار بدون ترخيص، وتواجد أعداد كبيرة من الطلاب بدون ارتداء الكمامات الواقية، وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تم تغريم ٢ من المراكز والمكتبات ٨٠٠٠ جنيه غرامات فورية، لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق، حملة على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق الحي، وتم غلق سنتر للدروس الخصوصية بمحيط مدرسة اللغات بنات بفلل الجامعة، وذلك بحضور قسم الإشغالات بالحي، وبالتنسيق مع إدارة غرب التعليمية وجهاز حماية المستهلك.