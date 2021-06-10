شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية إصلاح تمدد بالشريان الأورطي بـ"الدعامات المغطاة" بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق طبى متخصص في مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحى في الاسكندرية، عملية جراحية لإصلاح تمدد بالشريان الأورطي البطني والشريان الحرقفي باستخدام الدعامات المغطاة بواسطة القسطرة التداخلية، اليوم الخميس.

وشمل الفريق الطبى، القائم بالجراحة، كل من الدكتور محمد حسني أستاذ جراحة الأوعية بالقصر العيني، والدكتور وائل شعلان أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الاسكندريه، والدكتور علاء هاشم استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، والدكتور ياسر يحيي استشاري جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، والدكتور أحمد أبوالنضر استشاري جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى.

وشمل فريق التخدير، الدكتور حسن عثمان أستاذ التخدير،والدكتورة نرمين وهبي استشاري ورئيس قسم التخدير، والفريق الطبي من اخصائين ونواب قسم جراحة الأوعية، وتمريض العمليات والقسطرة.

اجراء عملية جراحية لإصلاح تمدد بالشريان الأورطى بـ"الدعامات المغطاة" فى مستشفى حكومى بالاسكندرية (صور)

اجراء عملية جراحية لإصلاح تمدد بالشريان الأورطى بـ"الدعامات المغطاة" فى مستشفى حكومى بالاسكندرية (صور)

اجراء عملية جراحية لإصلاح تمدد بالشريان الأورطى بـ"الدعامات المغطاة" فى مستشفى حكومى بالاسكندرية (صور)