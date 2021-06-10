شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا .. أمطار ورياح والحرارة من 26 إلى 45 درجة والبحر مضطرب جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر إلى طقس متنوع وترتفع درجات الحرارة في مناطق وتنخفض في أخرى، وتنشط الرياح في مناطق وتنشط الرياح في مناطق أخرى.

تتنوع درجات الحرارة العظمى في مصر غدًا بين مختلف المدن والمحافظات المصرية، حسب تقرير أخبار الطقس وتكون درجة الحرارة العظمى بين 26 درجة في السلوم و45 درجة في أسوان وإدفو.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا في مصر شديدة الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارًا ومعتدلة ليلاً.

ويكون الطقس weather معتدل نهارًا على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، ولطيف ليلاً، بينما يكون حار على القاهرة الكبري والوجه البحري نهارًا ولطيف ليلاً.

وحذرت الأرصاد الجوية من أن البحر الأحمر غدًا مضطرب جدًا والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج بين 3 و5 أمتار، بينما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة والموج بين متر ومترين إلا ربع والرياح بين شمالية غربية وشمالية شرقية.

تنشط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة وتكون الرياح شمالية غربية وتتراوح سرعتها على مصر غدًا بين 14 و17 عقدة.

وتكون الرطوبة النسبية المتوقعة غدا في القاهرة الكبري 70-25، والسواحل الشمالية 80-40، وشمال الصعيد 30-25، وجنوب الصعيد 25-15.

ارتفاع درجات الحرارة فى الاقصر

حالة الطقس غدًا .. أمطار ورياح والحرارة من 26 إلي 45 درجة والبحر مضطرب جدًا

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة غدًا العظمى والصغرى في مصر كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 35-22

درجة الحرارة في الإسكندرية 29-21

شبين الكوم 35-22

دمنهور 34-21

بلطيم 30-20

طنطا 34-22

الإسماعيلية 37-25

مطروح 27-20

العريش 30-23

السويس 38-25

بورسعيد 28-22

المنصورة 35-22

دمياط 28-21

الزقازيق 36-23

شرم الشيخ 38-28

الغردقة 38-28

أسيوط 41-23

قنا 43-27

إدفو 45-27

أسوان 45-27

المنيا 40-23

الفيوم 40-26

أبوسمبل 44-27

الأقصر 44-28

سوهاج 42-26

بني سويف 41-26

حلايب 33-27

شلاتين 40-26

الوادي الجديد 44-28

حالة الطقس غدًا .. أمطار ورياح والحرارة من 26 إلي 45 درجة والبحر مضطرب جدًا

درجات الحرارة المحسوسة غدًا في مصر

يتوقع أن تكون درجات الحرراة المحسوسة الأعلى في مصر كما يلي: أسوان 46 درجة، إدفو 46، الأقصر 45 درجة، أبوسمبل 45 درجة، الوادي الجديد 45 درجة، قنا 44 درجة، سوهاج 43 درجة، أسيوط 42 درجة، الفيوم 41 درجة، المنيا 41 درجة، شلاتين 41 درجة.

أوقات ذروة درجة الحرارة غدًا الجمعة

تكون ذروة الإحساس بدرجة الحرارة العظمى في القاهرة من 2 ظهرًا إلى 5 عصرًا، وفى الإسكندرية من الثانية عشرة ظهرًا للثانية ظهرًا، وفى أسوان وإدفو من الثانية ظهرًا إلى الرابعة عصرًا.