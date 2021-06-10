شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء لليوم الـ 26 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، اليوم الخميس، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء، استثنائيا، لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكد مصدر مسؤول أنه تواصل فتح معبر رفح البري لليوم ال26 على التوالى، لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة وعبور العالقين من الجانبين والحالات الإنسانية، وكذا لإدخال المساعدات الإنسانية ومعدات وآليات ومواد إعادة الإعمار وطواقم العمل المصرية إلى القطاع.

أشار المصدر إلى تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات والمعدات.. إلى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج.

يذكر أنه تم فتح المعبر، يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى، استثنائيا، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.