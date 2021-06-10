شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، لجان امتحانات الدراسات العليا لمرحلة الدكتوراة الجزء الثاني لقسم العظام بكلية الطب، يرافقه الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب، والسادة الممتحنون وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك لمتابعة سير وانتظام الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة توافر كافة الاستعدادات والرعاية الطبية، وجميع سبل الراحة للطلاب خلال تأديتهم للامتحانات، واتخاذ سبل الأمن الصحي داخل كل لجنة، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، متابعاً انتظام عملية تعقيم ووضع لوحات إرشادية واضحة للطلاب توضح جداول الامتحانات، وأرقام الجلوس، وشدد على تطبيق كافة الضوابط وقواعد الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب.

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