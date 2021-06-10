شكرا لقرائتكم خبر عن «بقرة بدل النيش».. قصة زفة عروس أثارت «السوشيال ميديا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» لقاءً خاصًا مع والد عروس الدقهلية، الذي أثارت زفتها ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت بقرة في المنقولات الزوجية للعروس بدلًا من النيش.

وظهرت بقرة ضمن المنقولات بعفش عروس في قرية الحجايزة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وفي اللقاء التالي نستعرض التفاصيل:

وانتشر المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء نقل مستلزمات إحدى العرائس، تحت عنوان «بقرة بدل النيش» ما أثار إعجاب الجميع ظهور بقرة ضمن منقولاتها، فيما يعتبره البعض إضافة للمغالاة في الزواج ما يزيد من الأعباء.