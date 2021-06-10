تستوعب 1000 نائب.. شاهد القاعة الرئيسية للبرلمان بالعاصمة الإدارية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد محمود، المدير التنفيذي لمشروع إنشاء مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، إنه يتم تنفيذ مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية على 26 فدانا، والمبنى عبارة عن بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة ويتوسطها قاعة المجلس الرئيسية، متضمنة قبة علوية على ارتفاع 65 مترا وفوقها ساري بارتفاع 74 مترا.

وأضاف محمود، في تصريحات عبر برنامج الحياة اليوم: يضم مبنى البرلمان 2 قبة قطر 50 مترا، وتستوعب القاعة الرئيسية 1000 عضو، ويضم المبني مكاتب إدارية.

وأشار إلى أنه تم إنجاز المشروع خلال عامين فقط، حيث يتم العمل على مدار 3 ورديات، والوردية الواحدة تستوعب 4500 عامل، بين مهندسين وعمالة منتجة وأطقم إشراف.

وتابع: "بجانب مبنى خدمي مكون من جراج تحت الأرض بمسطح 74 ألف متر بسعة 1500 سيارة، كما يضم عددا من المباني الخدمية تشمل المركز الطبي والمبنى الأمني ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء، إلى جانب الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء".