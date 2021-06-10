محافظ الجيزة: بدء المرحلة الثانية من "خلفتك مسئوليتك"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن بدء فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "خلفتك مسئوليتك - احسبيها صح"، والتي تهدف إلى رفع وعي الأسرة المصرية تجاه القضية السكانية بمراكز وقرى المحافظة خاصة بالقرى النائية التي تعاني من كثافات سكانية عالية، وذلك لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحقيق الهدف المرجو من تلك الفعاليات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المشاركة في المبادرة للعمل على دعمهم وتذليل أية عقبات قد تواجههم طبقًا للإمكانات المتاحة مشددا على تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة منتصف شهر مارس الماضي والتي استهدفت مراكز الصف وأطفيح من خلال اللجان السكانية المشكلة لتنفيذ خطة الدولة نحو معالجة الزيادة السكانية الغير مبررة التي تلتهم جهود التنمية وتحقق السيطرة على النمو السكاني مما يسهم في تحسين خصائص الأسرة المصرية.

وفي ذلك الإطار عقدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع اجتماع تنسيقي مع جميع رؤساء الوحدات السكانية والعاملين بالأحياء والمراكز والمدن واللجان السكانية بحضور مدير وحدة السكان وتسريع الاستجابة المحلية بالمحافظة ومتدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين وكذا ممثلين عن مديرية الأوقاف بالجيزة ومسئول الكنيسة والمديريات الخدمية.

وأوضحت نائب المحافظ أن الاجتماع يهدف إلى استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة والبرنامج الزمني المستهدف للمبادرة إلى جانب مناقشة المقترحات والرؤى المقدمة من المنسقين واللجان السكانية المشكلة، وكذا للوقوف على المعوقات التي قد تواجههم للعمل على تلافيها.

وأشادت نائب المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به اللجان السكانية المشكلة بالتعاون مع الجهات الشريكة لرفع الوعي لدى الأسر والاستعانة ببعض المتخصصين لإيضاح بعض العادات والتقاليد الموروثة والسلبيات الناتجة عنها مثال "الصحة الإنجابية وزواج القاصرات وتنظيم الأسرة وختان الإناث والتسرب من التعليم من الناحية الاجتماعية والنفسية وأضراره على الفرد والمجتمع".