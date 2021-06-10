القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا مشتركا بإحدى القواعد المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبا جويا مشتركا بإحدى القواعد الجوية المصرية.

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية تضمنت أعمال الهجوم والدفاع عن أهداف حيوية واشتباكات جوية بين الجانبين بمشاركة أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.

وتأتي تلك التدريبات في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.