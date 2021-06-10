السبت.. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الطبول بالقلعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الثامنة، يوم السبت المقبل الموافق 12 يونيو ويستمر حتى 18 يونيو.

يكون ذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة في تمام الساعة الثامنة مساءً تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، حيث تحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.

وتشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من 30 فرقة من: (كولومبيا - الفلبين - إندونيسيا - السودان - جنوب السودان - بنجلاديش - باكستان - اليمن - الكونغو الديمقراطية - فلسطين)، بالإضافة لمصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها، فضلا عن إقامة الورش الفنية الدولية، الأولى في حفل الافتتاح والثانية في حفل الختام بالقلعة، والأخرى في بعض أماكن العروض المختلفة، حيث تُشارك فيها جميع الفرق للاحتفال بإطلاق الدورة الثامنة من المهرجان وحوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبدالفتاح.