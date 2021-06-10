شاكر: 1.1 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بقطاع الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وفي نطاق محافظة الأقصر التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالي 430 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 1.1 مليار جنيه خلال الفترة مقسمة كالتالي:

- تطوير شبكات: (خطة طموحة - ذاتية - حياة كريمة - إحلال هوائيات)، وما تم تنفيذه لتطوير الشبكات بمحافظة الأقصر خلال الفترة بلغ قيمته 650 مليون جنيه.

حياة كريمة

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير، فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربائية للمشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير بالنطاق الجغرافي للشركة والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن.

وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة الأقصر خلال الفترة حوالى 450 مليون جنيه.

وكان لهذه الأعمال مردودا على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء:

- تم إنشاء وتشغيل مركز الإصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك وفقاً لأحدث الانظمة العالمية وبدأ بالفعل اعتباراً من أول يوليو 2020.

- تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

- تم الانتهاء من تطوير جميع مراكز خدمة عملاء بقطاع كهرباء الأقصر.

- تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وربطها مع مركز الإصدار والمنصة الإلكترونية.

- تسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات إلكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

- توفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

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