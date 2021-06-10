باختراق البريد الإليكتروني.. ضبط عصابة يتزعمها أجنبي لسرقة أموال الشركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابي بينهما أجنبي، للاستيلاء على أموال الشركات من خلال اختراق البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى النصب والاحتيال على بعض المواطنين مرتادي شبكة الإنترنت.

تبلغ للإدارة من مدير وشريك بشركة لأنظمة المراقبة، بتعرض الشركة المملوكة له "كائن مقرها بمحافظة القاهرة" لعملية نصب واحتيال، من خلال قيام أحد الأشخاص باختراق البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، وإرسال بريد إلكتروني مزور منسوب لإحدى الشركات الأجنبية "كائن مقرها بإحدى الدول" التي يتعامل معها في استيراد كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، طالبا تحويل المبالغ المالية المراد دفعها للشركة الأجنبية قيمة تلك المنتجات على حساب بنكي خاص بإحدى الشركات، وهو ما أدى إلى انخداع مسئولي الشركة الشاكية، وقيامهم بتحويل المبالغ المالية المراد تحويلها إلى ذلك الحساب.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" والثانية "لها معلومات جنائية".

تبين قيام المذكوران بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال الشركات من خلال قيام الأول باختراق البريد الإلكتروني للشركة الشاكية والشركة الأجنبية المشار إليها، وقام بالاطلاع على الرسائل المتبادلة بين الشركتين، وإرسال رسائل من بريد إلكتروني مزور منسوب للشركة الأجنبية يظهر وكأنه ذات البريد الخاص بالشركة، وطلب تحويل المبالغ المالية على حساب شركة مملوكة للمتهمة الثانية بأحد البنوك بالقاهرة، مقابل حصولها على نسبة من قيمة تلك التحويلات وتسليمها له عقب ذلك.

كما ينتهج أفراد التشكيل العصابي نشاطا إجراميا آخر يتمثل في النصب والاحتيال على بعض المواطنين مرتادي شبكة الإنترنت، والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم يمتلكون ثروات مالية طائلة ويرغبون في إرسالها بقصد استثمارها بالبلاد، وحتى يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يقوموا بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من العملات الأجنبية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي ستتولى نقل تلك الأموال.

وأضافت التحريات بقيامهم بطلب من ضحاياهم إيداع مبالغ مالية في أحد الحسابات البنكية كرسوم (تخليص جمركي - شحن- رسوم إدارية، ثم يقومون بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية حال ترددها على البنك المشار إليه لصرف قيمة المبالغ المالية التي تم تحويله على حسابها في تلك الواقعة.

بمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، عقب إيهامه لها بأن تلك التحويلات تمثل قيمة بعض التعاملات التجارية مع بعض الشركات والتجار بالخارج.

وبإرشادها تم ضبط المتهم الأول، وضبط بحوزته (3 هواتف محمول - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب")، بفحصهم تبين أنهم محملون بالعديد من الملفات التي تدل على نشاطه الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.